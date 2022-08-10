В Канске ревнивый муж приставил пистолет к виску жены. Фото: МВД

В Канске дознаватели полиции завели уголовное дело на местного жителя, который угрожал оружием своей жене. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Минувшей ночью в дежурную часть города поступило тревожное сообщение. Выяснилось, что мужчина вернулся домой из гостей в состоянии алкогольного опьянения. И тут на него нашла ревность: он заподозрил свою 23-летнюю супругу в любовной связи со знакомый, который временно квартирует у них.

Ревнивец увел девушку в баню, там приставил к ее виску пневматический пистолет и стал угрожать расправой. Перепуганная супруга восприняла их всерьез. Она кричала от страха и плакала. Знакомый прибежал на шум и попытался утихомирить пьяного неадеквата. А девушка позвонила в полиции, опасаясь, что может произойти что-то страшное.

Мужчину забрали в полицию, забрав оружие. Тот пришел в себя и рассказал, что пистолет приобрел, чтобы отпугивать бродячих собак. Ранее он в поле зрения полиции не попадал, его оставила дома, под подпиской о невыезде.