В Красноярске задержали курьеров телефонных мошенников, обманувших горожан на 2,5 миллиона рублей

В Красноярске задержали курьеров телефонных мошенников. Стоп-кадр видео

В Красноярске полиция задержала двух мужчин по подозрению к телефонным мошенничествам на 2,5 миллиона рублей. Оба – курьеры, которые забирали деньги у жертв и передавали их преступникам. За что получали «гонорар за труды» в размере 10 %. Одному задержанному 25 лет, другому – 35. Оба согласны сотрудничать со следствием.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Мишенью телефонных мошенников были пожилые люди. Они звонили им под видом родственника, медицинского работника или сотрудника полиции и сообщали: близкий им человек стал виновником серьезной аварии, нужны деньги, чтобы его «отмазать». Деньги нужно передать курьеру, он вскоре к ним приедет.

Таким образом младший из задержанных получит от 81-летней жительницы Кировского района 790 тысяч рублей. Его подельник собрал с четырех пенсионеров в Октябрьском и Железнодорожном районах 1 миллион 650 тысяч рублей.