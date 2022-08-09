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Происшествия9 августа 2022 12:21

В районе парка культуры в Абакане выловили тело мужчины

Следователи выясняют, была ли его смерть несчастным случаем
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Абакан 24"

Фото: "Абакан 24"

Следственный комитет проверяет гибель жителя Абакана. Его тело сегодня нашли на берегу дренажного канала в районе Парка культуры и отдыха. Пока неясно был ли он убит, или же его смерть стала результатом несчастного случая.

В СК рассказали, что во время осмотра тела не нашли следов, которые указывали бы на убийство. Однако точные результаты покажет назначенная судебно-медицинская экспертиза. Параллельно следователи устанавливают личность погибшего.

Свидетели отмечают, что тело, судя по всему, провело в воде не один день. Пока неясно, пролежало ли оно в районе популярного места отдыха все это время, или же его прибило туда течением.