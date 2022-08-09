В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 219 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 9 августа 2022 года

9 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 219 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 370 059 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 105 человека. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 357 109 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса никто не умер. В общей сложности от болезни скончались 10 918 человек. Госпитализировано 69 человек.