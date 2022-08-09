В Красноярске озеро Любовь на Татышеве благоустроят за 100 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске территорию возле озера Любовь на острове Татышев благоустроят за 100 миллионов рублей. На портале госзакупок размещен тендер для поиска подрядчика.

Начальная центра контракта – 98,8 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 24 августа. Работу подрядчик должен закончить к 15 декабря.

Согласно тендеру, специалистам будет необходимо обустроить дренажный канал возле озера, построить тротуары и дорожки, провести озеленение. Также установить архитектурные формы, террасы, лестницы и видеонаблюдение.