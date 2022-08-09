В Енисейском районе пьяный мужчина украл ружье, чтобы устроить пальбу в воздух

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейском районе изрядно выпивший мужчина решил развлечься и устроить стрельбу в воздух. Как рассказали в МВД, для этого он украл чужое ружье. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Все произошло в конце июля. 47-летний житель гостил у своего приятеля в одной из деревень Енисейского района. Когда друзья отметили приезд, то одному из мужчин захотелось развлечься и он решил устроить пальбу из оружия в воздух, но своего ружья у него не было.

Решено? Сделано! Мужчина забрался в дом к охотнику, нашел ключи от сейфа и похитил ружье с патронами. Но пострелять ему не удалось – пришлось экстренно прятаться от полиции, которую вызвали односельчане.

Сотрудники МВД нашли жителя Енисейска в доме у знакомого. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Похититель полностью признал свою вину, его арестовали, а оружие вернули владельцу. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.