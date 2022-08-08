В Красноярске разрыли набережную возле Речного вокзала. Фото: Sibnovosti.ru

В Красноярске разрыли левобережную набережную, неподалеку от Речного вокзала, рядом с причалами. Сняли часть асфальтобетонного покрытия, там появились ямы. Их, конечно, огородили, выставили предупреждающие знаки, но вопрос-то: зачем?

На это обратили внимание журналисты Sibnovosti.ru. В пресс-службе «Красгорпарка» им пояснили: компания «ВодоходЪ» проводит точку подключения для зарядки электросудов. Планировалось, что в июне этого года краевые власти вместе с компанией запустят регулярные рейсы меду Красноярском и Дивногорском.

Добавим, что российская судоходная компания «ВодоходЪ» входит в тройку крупнейших операторов речных круизов. В Красноярском крае она организовывает туры по Енисею на теплоходе «Максим Горький», билеты на которые стоят, как круизы по Средиземному морю.