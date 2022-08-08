Красноярцам пообещали электробусы в 2023 году Фото: Павел КЛОКОВ

Новый для Красноярска экологический чистый транспорт – электробусы – появятся в городе в 2023 году. На их приобретение выделено 627 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология». На эти средства приобретут собственно 12 электробусов и 5 зарядных станций для них.

По словам первого замминистра транспорта края Рената Даутханова, помимо электробусов городской парк электротранспорта пополнится 12 новыми троллейбусами с возможностью автономного хода. Цена вопроса - 443 миллиона рублей. До конца этого года они должны прибыть и выйти на маршруты. И тогда обновление парка троллейбусов будет полностью завершено.

В минтрансе добавили, что в 2021 году город получил уже 50 троллейбусов, из которых 30 – с автономным ходом до 20 километров. И плюс 25 новых низкопольных трамваев «Львенок».