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Общество8 августа 2022 6:39

В Красноярском крае увеличились посевные площади

Урожая ожидается чуть больше обычного
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае увеличились посевные площади

В Красноярском крае увеличились посевные площади

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в 2022 году увеличились посевные площади. Об этом сообщает Красноярскстат.

Так, общая площадь сельхозкультур под урожай составила 1 538 тысяч га. Это на 4,5% больше предыдущего года. Посев чего увеличился:

- зерновые и зернобобовые – на 3% (958,2 тысячи га);

- технические культуры – на 34,6% (264,7 тысяч га).

Чего из сельскохозяйственных культур стало меньше:

- кормовые культуры – на 9,2%;

- картофеля и обощебахчевых – на 0,9%.