Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2022 6:33

В центре Красноярска с утра слышали выстрелы и нашли пустые гильзы

Полиция проверяет информацию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В центре Красноярска с утра слышали выстрелы и нашли пустые гильзы

В центре Красноярска с утра слышали выстрелы и нашли пустые гильзы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центральном районе Красноярска этим утром, 8 августа, было неспокойно. Жители дома на Речном переулке, 3 услышали громкие звуки, похожи на выстрелы, около шести часов утра. А чуть позже жительница указанного дома вышла из подъезда и обнаружила на асфальте гильзы. Это было уже около 8:30 часов – о своей находке она рассказала, позвонив в полицию.

В ведомстве сообщили, что идет проверка информации. Предварительно можно сказать, что гильзы остались после охолощенного оружия. На место была направлена и работает следственно-оперативная группа полиции. Другой информации по этому случаю пока нет. Медики по этому поводу тоже молчат – к ним не поступало никого с травмами или ранениями, которые могли быть связаны с утренними событиями.