В центре Красноярска с утра слышали выстрелы и нашли пустые гильзы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центральном районе Красноярска этим утром, 8 августа, было неспокойно. Жители дома на Речном переулке, 3 услышали громкие звуки, похожи на выстрелы, около шести часов утра. А чуть позже жительница указанного дома вышла из подъезда и обнаружила на асфальте гильзы. Это было уже около 8:30 часов – о своей находке она рассказала, позвонив в полицию.

В ведомстве сообщили, что идет проверка информации. Предварительно можно сказать, что гильзы остались после охолощенного оружия. На место была направлена и работает следственно-оперативная группа полиции. Другой информации по этому случаю пока нет. Медики по этому поводу тоже молчат – к ним не поступало никого с травмами или ранениями, которые могли быть связаны с утренними событиями.