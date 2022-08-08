В Красноярске в «Гремячей гриве» велосипедистка сломала ногу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске спасатели вызволили из затруднительного положения молодую женщину, которая активно отдыхала в эко-парке «Гремячая грива». 24-летняя велосипедистка упала, да так неудачно, что сломала ногу. На помощь пришли специалисты краевого учреждения «Спасатель». Они эвакуировали девушку и передали бригаде скорой помощи. Это случилось накануне, в воскресенье 7 августа.

Также поздним воскресным вечером спасателям пришлось выдвигаться на «Красноярские столбы». В районе Каштаковской тропы заблудились два туриста, не смогли найти дорогу. В их поисках спасатели прошли 10 км по лесу. 26-летнего парня и его 22-летнюю спутницу обнаружили в районе скального массива «Первенец», проводили до улицы Свердловской.

И еще одна новость пришла из Канска. Там позвонил на телефон экстренной службы 44-летний местный житель. Сказал, что находится на острове, на реке Кан. Приплыл сюда на лодке, но она уплыла, а выбраться вплавь он не рискнул (и правильно сделал). В целом, мужчина не пострадал. Когда его перевезли на берег, поблагодарил спасателей.