В Хакасии простились с погибшим в спецоперации офицером Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии простились с лейтенантом Егором Кадочниковым. Молодой офицер (ему было 24 года) погиб, участвуя в спецоперации на Украине 3 июля. Проводить в последний путь собрались родные и близкие героя, представители власти, коллеги. Известно, что он проходил службу в воинской части Владикавказа, в отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы Южного военного округа, был начальником автомобильной службы.

Глава Хакасии Валентин Коновалов принес соболезнования родителям, которые воспитали настоящего человека, воина и патриота. И пообещал, что правительство республики сделает все, чтобы память о Егоре сохранилась навечно, память о его героизме, его подвиге.

– Сегодня траурный день на всей хакасской земле. Мы потеряли нашего земляка, Егора Дмитриевича. Он выполнял свой воинский долг в ходе специальной операции на Украине. Он сражался за наше мирное небо, за мирных жителей Донбасса, мирных жителей Украины и героически погиб. Невозможно подобрать слова, чтобы восполнить ту бездну, которая образовалась в сердцах родных, близких, всех тех, кто знал Егора. Сегодня вся Хакасия скорбит вместе с вами, - отметил Валентин Коновалов.

За проявленное мужество при выполнении боевых задач Егор Кадочников посмертно представлен к государственной награде – Ордену Мужества. Он был похоронен с почестями в воинском секторе Абаканского кладбища № 7.