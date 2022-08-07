На выставке под Красноярском показали передвижную базу-грузовик пожарных

Фото: МЧС Красноярского края

Сотрудники краевого МЧС организовали выставку пожарной техники в поселке Подгорный. Мероприятие прошло в преддверии юбилея Специальной пожарной охраны. Пожарные показали свои рабочие автомобили и рассказали об их технических характеристиках.

В числе прочих на выставке представили автоцистерну на базе «Урала», а также автомобиль-базу газодымозащитной службы. Огромный штаб на колесах был создан на базе «Камаза».

Также сотрудники провели показательные тушения и сценарий со спасением пострадавшего из покореженного после ДТП авто. Всем желающим позволили на время оказаться в роли пожарных, облачившись в форму и надев снаряжение, а также пройти мастер-класс по закреплению веревки за конструкции.