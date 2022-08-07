Красноярцев попросили не гонять на электросамокатах

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска попросили жителей с наступлением тепла не гонять на электросамокатах. В мэрии отметили, что с улучшением погоды предприниматели вновь вышли на точки аренды скутеров. Чиновники отметили, что еще в прошлом году в городе был написан свод правил для самокатчиков.

Одним из главных пунктов является скорость передвижения – самокатчики не должны ездить по тротуарам быстрее 15 километров в час. Также в общественных местах запрещены самокаты с двигателем мощнее 0,25 кВт.

Красноярцев также попросили не бросать арендованные самокаты где попало. Жителям напомнили не пристегивать своих железных коней к дорожным знакам, светофорам, опорам ЛЭП и уличной мебели.