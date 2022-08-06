Красноярских велосипедистов будут штрафовать за езду на проспекте Мира

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярских велосипедистов будут штрафовать за езду на велосипеде во время проекта «В центре Мира» на одноименном проспекте. Как рассказали в администрации, сумма наказания за нарушение правила будет составлять 800 рублей.

О том, что во время перекрытого проспекта Мира там нельзя будет ездить на велосипедах, сообщают горожанам соответствующие знаки. Транспорт можно оставлять на специальных парковках, расположенных на соседних улицах.

Также гостей «В центре Мира» просят не передвигаться на роликах, гироскутерах и самокатах.