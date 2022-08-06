В Советском районе Красноярска закрыли еще 2 опасных пансионата для инвалидов и пожилых

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В Советском районе Красноярска закрыли еще два пансионата для инвалидов и пожилых людей – они оказались опасными для своих постояльцев. Как рассказали в прокуратуре, в учреждениях грубо нарушали правила пожарной безопасности и санитарные нормы.

Оказалось, что в организации располагались на промышленной земле в офисных помещениях, а оказывали услуги полного содержания инвалидов, пенсионеров и людей без определенного места жительства.

Все помещения пансионатов были не обеспечены эвакуационными выходами, автоматическими установками пожаротушения, установками оповещения о пожаре, аварийным освещением на путях эвакуации.

Также нарушались санитарные нормы при готовки пищи для постояльцев.

Прокуратура направила в суд иск о приостановлении деятельности АНО «Добро» и ООО «Путник». Инстанция иск полностью удовлетворила.