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Общество5 августа 2022 14:57

В Красноярске откроется неофициальный магазин бренда Zara

Сам бренд ушел из России, но его вещи будут ввозить по параллельному импорту
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Проспект Мира"

Фото: "Проспект Мира"

В Красноярске откроется первый магазин, который будет ввозить одежду по параллельному импорту. На полках бутика будут размещаться товары бренда Zara, однако сам он будет носить название Panika. Магазин откроют на 78 Добровольческой бригады, сообщает «Проспект Мира».

Бизнесмен Александр Горбунов, которому принадлежит магазин, подтвердил, что тот откроется 12 августа. Изначально на полках появится женская коллекция Zara и домашние вещи Zara Home, мужская коллекция подоспеет к осени.

Отметим, что Zara в числе прочих брендов приостановила работу в России после начала СВО. Горбунов пояснил, что также планирует в будущем продавать вещи Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius – правда, стоить они будут на 200-300 рублей дороже «оригинала» из-за расходов на логистику.