Красноярские студенты создали петицию за возвращение автобуса №32

Фото: Мария ЛЕНЦ

Студенты СФУ создали петицию за возвращение 32-ого маршрута после новостей о его отмене. Маршрут связывал юридический институт и институт торговли и сферы услуг на Маерчака с левобережным кампусом СФУ на Сопке. После отмены рейсов по этому направлению учащиеся начали массово жаловаться на неудобства.

Часть студентов создала петицию на сайте change.org, адресованную губернатору Уссу Владиславу Логинову, который сейчас исполняет обязанности мэра Красноярска. Однако пока документ не нашел большой поддержки – его подписали чуть больше сотни человек.

— [Маршрут] помогал спортсменам добираться до Академии Биатлона и кластера «Сопка». Студентам Сибирского Федерального Университета безопасно и комфортно добираться до учебных корпусов и общежитий. А жителей дальних районов он соединял с важной инфраструктурой города, – отметили создатели петиции.

Авторы обращения подписались как «члены Молодежного Собрания при Красноярском городском Совете депутатов Фаезов Рабони и Шишкин Артем». Отметим, что власти пока не отреагировали на петицию.