В Красноярске на выходных ГИБДД проведут массовую проверку водителей Фото: ИВАНОВА Диана

На грядущих выходных 6-7 августа в Красноярске пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщает ГИБДД Красноярска.

Дорожные полицейские во время рейда «Нетрезвый водитель» будут выявлять пьяных автомобилистов, а также займутся профилактикой аварийных ситуаций. На дороги выйдут дополнительные силы автоинспекции.

Замкомандира батальона Полка ДПС Андрей Бегишев напомнил водителям, что за пьяную езду водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. За повторное нарушение автомобилистам грозит уголовная ответственность.

Пожаловаться на пьяных водителей красноярцы могут по телефону «синей линии» 8 (391) 263-10-19.