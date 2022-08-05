Осенью в Красноярске откроется новый корпус онкоцентра. Фото: kraszdrav.ru

В Красноярске подходит к концу строительство нового корпуса краевого онкоцентра. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Новый палатный корпус рассчитан на 324 койки. Круглосуточно в нем могут разместиться 260 пациентов, в дневном стационаре – 64 пациента.

Строить новый корпус онкологического диспансера начали еще в 2020 году, сдать объект планировалось в конце 2021 года. Но коррективы в сроки внесли коронавирус, добавление новых объемов и изменение логистики стройматериалов.

Основной этап строительства уже завершен. Сейчас к4 концу подходят косметические работы, ход которых проверил министр здравоохранения края Борис Немик.

В эксплуатацию сдать здание планируется в августе, а с октября 2022 года новый корпус будет принимать пациентов.