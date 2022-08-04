В Ачинске задержали ревнивца, который зарубил соперника топором

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

В Ачинске правоохранители задержали мужчину, который ранил свою подругу и убил ее знакомого. Драматичная история случилась еще 2 августа на улице Южная промзона – пожилой ачинец застал свою даму сердца с другим мужчиной на одном диване, и схватился за топор.

Убийство произошло ночью на «вписке» у соседей ачинцев – к ним в гости пришла 49-летняя женщина, а позже к ней присоединился 43-летний мужчина. Они оба, заправившись достаточным количеством спиртного, уснули на одном диване. В этот момент в квартиру к соседям наведался 67-летний мужчина, который проживал с этой дамой.

Увидев свою женщину на диване с другим, мужчина закатил скандал. В ходе ссоры он схватил топор и нож, и принялся рубить предполагаемого соперника. Его подруга пыталась вмешаться, но тоже получила удары ножом.

Зарубленный топором ачинец скончался на месте, женщину медикам удалось спасти несмотря на множественные раны лица и шеи. Ревнивого убийцу задержали и поместили под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.