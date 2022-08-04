В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 251 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

4 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 251 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 369 055 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 73 человека. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 359 624 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса никто не умер. В общей сложности от болезни скончались 10 916 человек. Госпитализировано 37 человек.