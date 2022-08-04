«Музыкальные пятницы» в Красноярске на острове Татышев в августе 2022 года. Фото: городская администрация

«Музыкальные пятницы» в Красноярске на острове Татышев возобновятся в августе 2022 года. Как сообщает мэрия, первый концерт пройдет уже завтра – 5 августа. Начало всех концертов в 19:00 часов.

Расписание «Музыкальных пятниц» в Красноярске в августе 2022 года

5 августа пройдет концерт команды Краевого духового оркестра под управлением Ильи Богова;

12 августа выступит Красноярский камерный оркестр под руководством Михаила Бенюмова;

19 августа музыкальный сезон на Татышеве завершит Красноярский камерный хор Екатерины Баулиной.