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Общество3 августа 2022 14:13

Житель Хакасии умер от клещевого энцефалита

Мужчина даже был привит, но слишком поздно пришел к врачам
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Хакасский Роспотребнадзор рассказал о летальном исходе после укуса клеща. С начала сезона инфекциями от клещей заразился 31 человек, а смертельный случай произошел со взрослым мужчиной из Черногорска. По словам медиков, он был привит, но слишком поздно обратился за помощью.

Только за последнюю неделю клещи покусали 36 жителей Хакасии, и сразу у двоих были выявлены инфекции. Один ребенок подхватил боррелиоз, а взрослый непривитый мужчина – энцефалит.

Всего же с начала сезона на укусы пожаловались уже более двух тысяч человек. За последнюю неделю жители чаще всего сталкивались с клещами на рыбалке или в лесных походах в окрестностях Абазы и в Аскизском районе.