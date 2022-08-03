Житель Хакасии умер от клещевого энцефалита

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Хакасский Роспотребнадзор рассказал о летальном исходе после укуса клеща. С начала сезона инфекциями от клещей заразился 31 человек, а смертельный случай произошел со взрослым мужчиной из Черногорска. По словам медиков, он был привит, но слишком поздно обратился за помощью.

Только за последнюю неделю клещи покусали 36 жителей Хакасии, и сразу у двоих были выявлены инфекции. Один ребенок подхватил боррелиоз, а взрослый непривитый мужчина – энцефалит.

Всего же с начала сезона на укусы пожаловались уже более двух тысяч человек. За последнюю неделю жители чаще всего сталкивались с клещами на рыбалке или в лесных походах в окрестностях Абазы и в Аскизском районе.