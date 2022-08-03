В сентябре в Красноярске завершится первый этап благоустройства сквера на месте Казачьего рынка. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске в сентябре текущего года планируют завершить первый этап благоустройства сквера на месте Казачьего рынка. Об этом сообщает мэрия.

Сейчас завершена планировка территории и установлены опоры под освещение. Готовится основание под брусчатку и асфальт, а также сеется газон.

Появится новая уличная мебель и зеленые насаждения. Также для красноярцев установят уличные батуты.