Фото с места убийства 16-летней девочки в Железногорске 3 августа 2022 года опубликовали СК и прокуратура. Фото: прокуратура Красноярского края

3 августа стало известно о гибели 16-летней девочки, пропавшей в Железногорске. Фото с места убийства 16-летней девочки в Железногорске 3 августа 2022 года опубликовали СК и прокуратура.

Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: СК по Красноярскому краю

Напомним, что вечером 30 июля девушка ушла с подругами на празднование Дня города. Ночью она ушла в неизвестном направлении, а 1 августа бабушка обратилась к волонтерам и полицейским с заявлением о пропаже.

Фото: прокуратура Красноярского края

Девушку искали больше суток, и нашли мертвой на берегу городского озера в железногорском парке культуры и отдыха. Изначально считалось, что она могла утонуть, но на теле девушки были обнаружены следы убийства.

Фото: прокуратура Красноярского края

Следователи завели уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого, и устанавливаются обстоятельства смерти школьницы.