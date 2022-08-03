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Общество3 августа 2022 1:56

В Красноярске 2 августа отметили День ВДВ

Фоторепортаж из Центрального парка
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске 2 августа отметили День ВДВ

В Красноярске 2 августа отметили День ВДВ

Фото: ИВАНОВА Диана

2 августа в Красноярске в Красноярске состоялось празднование Дня ВДВ. Публикуем, как прошел День Воздушно-десантных войск в Красноярске 2 августа 2022 года.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Основные празднования проходили в Центральном парке Красноярске. Отметить профессиональный праздник вышли сотни десантников. Ради праздника, в первой половине дня центре города ограничили движения.

Фото: ИВАНОВА Диана

В Центральном парке для «голубых беретов» провели небольшой концерт. Сами бойцы вели себя сдержанно, отмечая профессиональный праздник, не мешая никому из горожан.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана