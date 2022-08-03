В Красноярске 2 августа отметили День ВДВ Фото: ИВАНОВА Диана

2 августа в Красноярске в Красноярске состоялось празднование Дня ВДВ. Публикуем, как прошел День Воздушно-десантных войск в Красноярске 2 августа 2022 года.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Основные празднования проходили в Центральном парке Красноярске. Отметить профессиональный праздник вышли сотни десантников. Ради праздника, в первой половине дня центре города ограничили движения.

Фото: ИВАНОВА Диана

В Центральном парке для «голубых беретов» провели небольшой концерт. Сами бойцы вели себя сдержанно, отмечая профессиональный праздник, не мешая никому из горожан.

Фото: ИВАНОВА Диана