В Туве утонул 11-летний ребенок. Фото: СК

В Туве утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла 31 июля в Тес-Хемском районе. В республиканском следкоме «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали предварительные подробности. Пятеро сверстников пришли купаться на озеро Шара-Нуур, причем взрослых с ними не было. По времени это было примерно между 13 и 14 часами. Забрались в воду все вместе, резвились. Но в какой-то момент один из ребят скрылся из виду, выбраться на берег не получилось, товарищи помочь не смогли. В результате ребенок погиб. Дети сообщили о случившемся родителям, те в полицию, теперь этим занимается следком.

- В ходе осмотра места происшествия на теле несовершеннолетнего пострадавшего телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено. В настоящее время для установления причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в следкоме Тувы.

По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.