В Красноярске продолжается благоустройство озеро-парка «Октябрьский». Фото: пресс-служба администрации города

Озеро-парк «Октябрьский» - популярное место отдыха у жителей района Калинина, Бугача, Мясокомбината. Естественный водоем, парк, тишина – отличное местечко, чтобы загорать, купаться и провести время с семьей и друзьями. Поэтому когда в администрации города вплотную подошли к вопросу о благоустройстве территории (до этого было несколько арендаторов, которые деньги за вход к озеру брали, а толком ничего не сделали), решили учесть потребности отдыхающих. И раздели все работы на несколько этапов.

Сейчас приступили как раз ко второму этапу. Здесь появится парковка, площадка для выгула собак, детские площадки. Конечно, обустроят пешеходные дорожки, освещение, лавочки и другие малые архитектурные формы, троп. Установят освещение, чтобы можно было гулять в вечернее время.

Кстати, рабочие уже установили на входе официальный логотип озера-парка (его разработали в прошлом году). Озеро-парк «Октябрьский» перешел в управление Красгорпарка в начале 2021 года.