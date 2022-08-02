В Красноярске строителю высотки на Маерчака разрешили отступить от нормативов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на перекрестке улицы Маерчака и проспекта Свободного (напротив «Космоса») планируется возвести жилую многоэтажку. Это будет высотное здание со встроенными нежилыми помещениями под офисы и магазины и подземной автостоянкой. Участок под реализацию своего проекта выиграла на торгах строительная компания «Готика».

Стало известно, что «Готика» может отклониться от предельно разрешенных параметров строительства и уплотнить застройку. Был сделан соответствующий запрос в администрацию города. И получен положительный ответ. Распоряжение появилось на сайте администрации Красноярска, его подписал теперь уже бывший глава Сергей Еремин. По нормативу максимальный процент застройки земельного участка должен быть не более 60%. «Готике» разрешили увеличить до 69%.