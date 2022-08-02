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Общество2 августа 2022 6:04

Губернатор Красноярского края и полпред Президента прилетели на Таймыр

С рабочим визитом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Губернатор Красноярского края и полпред Президента прилетели на Таймыр. Фото: пресс-служба правительства края

Губернатор Красноярского края и полпред Президента прилетели на Таймыр. Фото: пресс-служба правительства края

Губернатор Красноярского края Александр Усс и полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев прилетели на Таймыр. Это рабочий визит, в ходе которого они посетят ряд промышленных и социальных объектов, в том числе Дудинский морской порт, который играет большую роль в снабжении территории как товарами и продуктами для населения, там и промышленными грузами. Также ознакомятся с ходом реализации «Серного проекта».

Как сообщает пресс-служба правительства края, Анатолий Серышев и Александр Усс половину дня посвятят работе на объектах социальной сферы Норильска. На повестке дня сейчас - реализация комплексного плана социально-экономического развития Северного города. Там сносят старые здания, чтобы начать строительство новых. Идет подготовка школ к новому учебному году. Ремонтируются дороги и в целом проводится генеральная уборка территории города.