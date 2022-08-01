Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске появятся еще 7 спортивных площадок в 2022 году. Как рассказали в мэрии, с нуля уже возведена хоккейная коробка на Рейдовой – она находится на территории Центра технических видов спорта «Сибирь».

Помимо этого, работы начались в Солнечном на Петрушина. Там до 1 октября обустроят площадку для игр в волейбол, баскетбол и футбол. Уже демонтировано аварийное ограждение, снят и старый асфальт. Строителям предстоит уложить новое основание с резиновой крошкой, установить ограждения высотой 6 метров, оборудовать футбольные ворота и баскетбольные кольца, а также благоустроить прилегающую территорию.

На Рейдовой и Петрушина площадки созданы за счет краевого бюджета, а еще 5 – за счет города. Сроки сдачи – конец сентября 2022.

Адреса новых будущих площадок:

ул. Судостроительная, 177а - комплексная площадка размером 25 на 14 метров;

ул. Ширинская, 15 - комплексная площадка размером 25 на 14 метров;

ул. Маяковского, 13 – комплексная площадка размером 30 на 15 метров;

ул. Профсоюзов, 27 – гимнастический городок и стритбольная площадка размером 13 на 26 метров;

ул. Львовская, 52 – гимнастический городок и стритбольная площадка размером 10 на 15 метров.