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Происшествия1 августа 2022 5:02

В Красноярске хирурга обвиняют в получении 300 000 рублей за проведение операций вне очереди

Следствие выяснило, что он провел 6 пациентов как экстренных, хотя им нужно было плановое лечение
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Хирурга Красноярской межрайонной клинической больницы №4 обвиняют в получении 300 000 рублей взятками за проведение операций вне очереди. Как рассказали в СК, мужчина провел 6 пациентов как экстренных, хотя им требовалось плановое лечение.

Промышлял операциями врач с июня по август в 2021 году. Он предлагал пациентам за вознаграждение ускорить дату операции – стоила такая услуга от 15 000 до 95 000 рублей. Всего, под видом экстренных больных, ему удалось прооперировать 6 плановых пациентов.

Расследование уголовного дела по статье «получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере» было завершено накануне. Материалы уже отправились в суд для дальнейшего рассмотрения.

Но во время следствия мужчина умудрился фиктивно продать свою дорогую иномарку за 3,4 млн рублей, дабы её не арестовали. Это заметили сотрудники прокуратуры и доказали в суде, что фактически машина не была продана и осталась у хирурга. Инстанция признала сделку о продаже недействительной.