Красноярская полиция начала служебную проверку после публикации о конфликте между владелицей собак и пьяной компанией. Фото: стоп-кадр видео

Красноярская полиция проверяет информацию, которая появилась в социальных сетях. Речь идет о конфликте во дворе дома № 1 на улице Октябрьской, на Взлетке. Женщина – владелица собак – привела их выгуливать ночью на закрытую площадку. Она уверяет, что площадка легальная, на нее организацию есть все документы. Обнесена сеткой, чтобы животные не смогли выбежать наружу.

Конфликт произошел из-за того, что пьяная мужская компания стала вести себя вызывающе и неадекватно – дразнили из-за сетки собак, обливали пивом и мочились на них. Женщина вызвала полицию, однако, по ее словам, прибывший наряд патрульно-постовой службы мер к хамам-хулиганам не принял. И вместо того, чтобы забрать их в дежурную часть для разборок, они стали интересоваться, а есть ли документы на площадку. Все это на эмоциях, с видео, красноярка выложила в социальных сетях.

- По данному факту руководством МУ МВД России «Красноярское» назначено проведение служебной проверки. Кроме того, при написании публикации пользователь позволила себе оскорбительные высказывания в адрес сотрудников полиции. По данному факту также инициировано проведение проверки, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.