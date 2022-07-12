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Общество12 июля 2022 4:50

Красноярский военнослужащий вернулся домой из украинского плена

Его удалось вызволить в результате обмена
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярский военнослужащий вернулся домой из украинского плена

Красноярский военнослужащий вернулся домой из украинского плена

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край вернулся военнослужащий, который принимал участие в спецоперации на Украине. Он попал в плен к противнику, провел там некоторое время. Красноярца удалось вызволить благодаря общим усилиям – в результате обмена пленных украинских военных на российских.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Юрий Швыткин. По понятным причинам он пока не называет имя военнослужащего, обстоятельства процесса и другие подробности. Главное, что тот жив и находится уже со своими родными и близкими.

- Выражаю особую благодарность Министерству обороны РФ, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и всем тем, кто принял участие в его судьбе, - сообщил Юрий Швыткин.