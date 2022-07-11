Красноярские школьники могут бесплатно путешествовать по региону

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские школьники могут бесплатно путешествовать по краю, используя социальный сертификат. Как рассказали в правительстве региона, его номинал составляет 10 000 рублей.

Ученики с 5 по 9 класс могут посетить природный парк «Ергаки», города Минусинск и Дивногорск, посёлок Шушенское, Заманье, пещеру Караульную, Торгашинский хребет, национальный парк «Красноярские столбы» и многие другие места Красноярского края. Всего в проекте путешествий для учащихся участвуют 28 турпродуктов. 20 из них соответствуют номиналу социального сертификата (10 000 рублей). Еще 8 турпродуктов предполагают доплату от 1 100 рублей до 8 000 рублей. Каждый школьник может получить только один сертификат и отправиться в один тур, независимо от его стоимости.

Такая возможность появилась у школьников в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Всего в 2022 году отправиться в туры по социальным сертификатам смогут 7,5 тысячи учеников с 5 по 9 класс.

Чтобы получить сертификат, необходимо подать заявление на портале Госуслуг Красноярского края. В течение 15 рабочих дней в личный кабинет придет ответ с присвоенным идентификационным номером социального сертификата.

Затем у родителей или представителей школьника, получившего сертификат, будет месяц, чтобы выбрать путешествие из списка туристских продуктов на сайте visitsiberia.info, а затем заключить договор с туроператором.

Если же договор не будет заключен в течение месяца, то социальный сертификат признаётся недействительным. Но в таком случае можно повторно направить заявление на получение социального сертификата (при наличии социальных сертификатов).

Родители или законные представители также могут поехать с ребенком, но в таком случае им нужно будет оплатить свое путешествие в полном объеме.

Отметим, что сертификат на тур не подлежит обмену на деньги. В случае, если стоимость тура составит менее 10 000 рублей, остаток суммы не возмещается.