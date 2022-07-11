В Красноярске самолет NordStar вернулся в аэропорт из-за ложного задымления в багажном отсеке

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В красноярский аэропорт после взлета вернулся самолет авиакомпании NordStar из-за ложного срабатывания сигнализации в багажном отсеке. Как сообщил представитель авиакомпании, посадка прошла в штатном режиме. Все пассажиры отправлены в Норильск резервным бортом.

Сигнализация задымления сработала в заднем багажном отсеке в 10:40. Командир лайнера принял решение прекратить рейс в Норильск и вернуться в аэропорт вылета. Воздушное судно по прилете отправлено на дополнительный технический осмотр. Эксперты не обнаружили следов задымления.

В 14:05 все 176 пассажиров улетели в Норильск на резервном самолете.