В Красноярске на острове Татышев ребенок ударил маленького суслика палкой. Стоп-кадр видео

В красноярской ветеринарной клинике «Лимпопо» спасли кроху-суслика с черепно-мозговой травмой. Его принесли сюда неравнодушные горожане, которые подобрали зверюшку на острове Татышев. По их словам какой-то ребенок ударил его, да так сильно, что кроха упал на бочок и тяжело задышал. Случай непростой, но в «Лимпопо» спасают еще и не таких пациентов. Так что суслика подлечили и отдали выхаживать тем самым горожанам, которые его и подобрали.

Видео и история появились в паблике ветеринарной клиники во «ВКонткте», но затем пост удалили, пояснив, что история произошла несколько недель назад. Животное поправилось и его уже выпустили домой, в царство сусликов.

Добавим, к сожалению, эти маленькие зверьки на острове Татышев часто страдают от рук мучителей. Они привыкли к людям, совершенно их не бояться и подходят вплотную, выпрашивают лакомство. Сами по себе они не агрессивны, а напасть могут только в случае опасности. Поэтому людям, как существам разумным, стоит позаботиться о том, чтобы избегать ненужных контактов.