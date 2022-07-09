Красноярский меценат Хазрет Совмен награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Красноярского мецената Хазрета Совмена наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Еремин. Указом президента Совмен представлен к награде за активную общественную и благотворительную деятельность.

- Это ещё один прекрасный повод поблагодарить Почетного гражданина нашего города, удивительного человека широкой души за всё, что он делает для красноярцев! Низкий поклон и поздравления Вам, дорогой наш земляк, от всех жителей вашего родного города на Енисее!, - поздравляет мецената Еремин.

Напомним, что с именем Хазрета Совмена в Красноярске связаны многие благотворительные проекты: возвращение исторического образа главному символу Красноярска – Часовне Параскевы Пятницы, строительство храма Рождества Христова, реставрация одного из старейших парков города – МайПарка, почти 20 лет успешной жизни детского дома-лицея имени Хазрета Совмена, строительство детского сада №121 в жилом районе «Покровский», создание и развитие парка имени 400-летия Красноярска, реконструкция Центра социального обслуживания населения Ленинского района, создание в Ленинском районе Красноярска мемориала, посвященного труженикам тыла. И это лишь небольшая часть проектов, реализованных в краевом центре Благотворительным фондом Х.М. Совмена.