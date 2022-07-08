Сельским врачам в Красноярском крае пообещали миллионные выплаты

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Врачи в селах Красноярского края смогут получить новую денежную поддержку от властей. Депутаты заксобрания сразу в двух чтениях приняли поправки в закон о единовременных компенсационных выплатах. Они затронут врачей и фельдшеров, которые поедут работать в сельские территории и города с населением до 50 тысяч человек.

– В краевом законе установлены дифференцированные выплаты медработникам, приехавшим на работу в сельскую местность. В зависимости от месторасположения поселка врачи получат от 1 до 2 млн рублей, фельдшеры и акушерки — от полумиллиона до миллиона рублей, – сообщили в заксобрании.

С помощью выплат власти рассчитывают компенсировать кадровые проблемы в сфере здравоохранения. По данным краевого Минздрава, в этом году прогнозируются выплаты 118 врачам и 86 фельдшерам.