Прокуратура требует выплатить компенсации родным погибших в Красноярске строителей

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура потребовала выплатить компенсации родственникам строителей, погибших на площадке в «Тихих зорях». Трагедия произошла 22 марта – тогда на стройке оборвался подъемник с тремя рабочими. Двое погибли, еще одному удалось выжить.

Из-за отсутствия трудовых отношений с работниками фирма не стала расследовать ЧП, и, соответственно, не смогла выдать страховую компенсацию выжившему сотруднику за производственную травму. Схожая ситуация, судя по всему, произошла и в отношении родственников погибших строителей – в обоих случаях в дело вмешалась прокуратура.

Ранее ведомство направило в суд иск о признании трудовых отношений с выжившим работником. Теперь Прокуратура требует компенсировать моральный вред родным погибших строителей. В отношении застройщика также заведены два уголовных дела – о гибели рабочих, и об уклонении от трудовых отношений.

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