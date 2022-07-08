Присяжные вынесли обвинительный вердикт рабочему, который поджег трех человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском краевом суде завершается рассмотрение уголовного дела в отношении рабочего лесопилки, который в пьяном угаре собирался заживо сжечь трех своих товарищей. Сегодня, 8 июля, присяжные заседатели вынесли свой вердикт, причем единогласно: виновен по всем предъявленным ему обвинениям и не заслуживает снисхождения. Очевидно, сам обвиняемый надеялся на иной исход, раз изначально настоял на коллегии присяжных.

Установлено, что 12 февраля 2019 года гражданин Р. напивался со своими товарищами в рабочем вагончике недалеко от лесопилки «Кроно» на окраине села Ивановка (Ермаковский район). Между ними произошел конфликт. Когда собутыльники уснули, Р. взял канистру с горючей жидкостью, разлил ее по вагончику, поджег и вышел. В результате один из мужчин погиб. Второй получил ожоги, но остался жив. Его и третьего потерпевшего вытащил из огня очевидец.

Судья удалился на постановление приговора, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе суда.