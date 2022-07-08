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Происшествия8 июля 2022 9:54

Присяжные вынесли обвинительный вердикт рабочему, который поджег трех человек

Теперь меру наказание определит суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Присяжные вынесли обвинительный вердикт рабочему, который поджег трех человек

Присяжные вынесли обвинительный вердикт рабочему, который поджег трех человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском краевом суде завершается рассмотрение уголовного дела в отношении рабочего лесопилки, который в пьяном угаре собирался заживо сжечь трех своих товарищей. Сегодня, 8 июля, присяжные заседатели вынесли свой вердикт, причем единогласно: виновен по всем предъявленным ему обвинениям и не заслуживает снисхождения. Очевидно, сам обвиняемый надеялся на иной исход, раз изначально настоял на коллегии присяжных.

Установлено, что 12 февраля 2019 года гражданин Р. напивался со своими товарищами в рабочем вагончике недалеко от лесопилки «Кроно» на окраине села Ивановка (Ермаковский район). Между ними произошел конфликт. Когда собутыльники уснули, Р. взял канистру с горючей жидкостью, разлил ее по вагончику, поджег и вышел. В результате один из мужчин погиб. Второй получил ожоги, но остался жив. Его и третьего потерпевшего вытащил из огня очевидец.

Судья удалился на постановление приговора, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе суда.