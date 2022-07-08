В Красноярске отметили День семьи, любви и верности Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на то, что праздник отмечается не так давно, он сразу полюбился большинству россиян, и в теплый июльский денек множество горожан и гостей столицы края собрались и на церемонию поднятия флага, и позже, пришли на центральные улицы города, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

На церемонии поднятия флага присутствовали семьи, награжденные медалью ордена «Родительская Слава», лауреаты ежегодной премии главы города «Семья – душа и сила Красноярска!», а также многодетные семьи.

Среди почетных гостей - семейная пара, отметившая в этом году 60-летний юбилей – Владимир Яковлевич и Валентина Дмитриевна Назаровы. Это не просто счастливая семья, но и труженики, которые много сил вложили в процветание родной земли. Владимир Яковлевич 40 лет проработал на заводе «Сибтяжмаш». По его проекту был сооружен мост, соединяющий площадь у администрации города Красноярска с Театральной площадью. Валентина Дмитриевна – полвека трудилась в детских садах города.

- Нужно доверять друг другу, жалеть друг друга и ухаживать друг за другом. Заболел, например, супруг — нужно поддержать. Для всех этот праздник важен, а мы к тому же в этом году отмечаем 60-летний юбилей со дня свадьбы. Поняли, что жизнь продолжается, живи — и радуйся, - рассказывает Валентина Дмитриевна Назарова.

Хорошим примером верности семейным традициям стала чета Назаровых для тех, кто только вступает в брак. На церемонию поднятия флага приехали молодожены. Среди них - Илья Зиберев и Софья Питеркина, рождение семьи которых произошло в этот праздничный день:

- Хотелось, чтобы для нашей семьи день регистрации стал особенным днем, поэтому хотели подгадать дату именно к празднику, - поделилась Софья.

Ирина Фоминых, заместитель главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска:

– Хочется поздравить все семьи Красноярска с этим праздником. День семьи, любви и верности— праздник, который царит в душе каждой семейной пары. Семья – это место силы, где мы черпаем энергию и желание приносить добро. Это та кузница, где формируются традиции. Красноярск — это тоже большая семья.