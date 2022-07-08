В Красноярском крае по вине переутомившегося водителя столкнулись два грузовика. Фото: ГИБДД

В Рыбинском районе столкнулись два больших грузовика - «Мерседеса». Один из водителей погиб. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГИБДД края. По предварительным данным на 984 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 25-летний водитель одного из большегрузов выехал на встречную полосу. Судя по фотографии, дорога здесь узкая - ни вывернуть, ни объехать. Да и габариты машины ограничивают ее маневренность. Пересечение сплошной линии обернулось трагедией.

За рулем второго «Мерседеса» находится 44-летний водитель, в результате столкновения он погиб на месте, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Удалось выяснить, что причинами невнимательности молодого человека за рулем оказалось нарушение им режима труда и отдыха. Он провел за рулем более 12 часов, что недопустимо по правилам безопасности. Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка.