Депутаты согласовали продажу 15% акций аэропорта «Красноярск» Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Заксобрания Красноярского края согласовали продажу 15% акций аэропорта «Красноярск», принадлежащих региону. Об этом стало известно накануне вечером, 7 июня, по окончании сессии парламента.

В настоящее время контрольным пакетом акций – 51% – владеет компания «КрасИнвест». Они были проданы ей в 2015 году за 4,05 миллиарда рублей. На сегодняшний день краевое предприятие Центр транспортной логистики управляет остальными 49 %. Преимущественное право выкупа акций у «КрасИнвеста». Но чтобы это сделать, правительство края должно было получить согласие депутатов, что и сделано. При этом в собственности края остается блокирующий пакет документов – 25 % плюс 1 акция.

Стоимость сделки определит независимый оценщик. Полученные деньги пойдут на дальнейшее развитие воздушной гавани.