В Красноярском крае мать задолжала пятерым детям 1,3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Краснотуранского района задолжала по алиментам своим детям 1,3 миллиона рублей. Их у нее пятеро – две дочери и три сына. Когда-то их у нее забрали, поскольку женщина оказалась неспособной заниматься воспитанием. Ее лишили родительских прав, а детей передали опекунам. Но никто не снимал ответственности за содержание детей. Поскольку добровольно она это делать не собиралась, органы опеки добились алиментов через суд.

Получив от пристава-исполнителя требование погасить задолженность, беспечная женщина его проигнорировала. На первый раз ей назначили 50 часов обязательных работ на благо общества. Это не помогло – отработать отработала, а алименты платить не начала. Затем на 34-летнюю гражданку завели уголовное дело. И дело сдвинулось с мертвой точки – мать нашла работу и теперь каждый месяц с нее будут удерживать часть зарплаты в пользу сыновей и дочерей. Пока не погасит весь долг.