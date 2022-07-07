Мошенница из Красноярска обманула влюбленного в нее парня на 210 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярске пойдет под суд мошенница, которая обманула своего ухажера. Парень повелся на ее грустные рассказы и набрал кредитов на 210 тысяч. Об этом сообщили в региональном МВД.

Пара познакомилась на улице. Девушка приглянулась парню и они начали общаться. А спустя несколько дней у новой знакомой молодого человека приключилось ЧП: по ее словам, сын утопил телефон подруги. Нужно было покупать новый, но кредит в банке ей бы никто не дал — она уже брала займы. Поэтому залезть в долги парень решил сам. Подруга уверяла: выплатит все сама.

— Через два дня она попросила снова помочь ей оформить кредит и купить гаджет уже для нее. Мужчина, доверяя свой новой подруге, вновь не стал отказывать в помощи. После этого они больше не виделись, девушка перестала отвечать на звонки потерпевшего. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию, — рассказали в ведомстве.

В итоге 28-летнюю красноярку задержали. Она призналась, что не собиралась ничего выплачивать. В СИЗО девушку отправлять не стали и на время следствия она находилась под подпиской о невыезде. Вскоре над ней состоится суд.