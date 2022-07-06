В Красноярске проведут капитальный ремонт фасадов домов на правобережье

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске стартовал капремонт еще 7 домов на правом берегу города. Власти отреставрируют фасады нескольких домов на Красрабе, а также сталинки на улице Ползунова. В порядок обещают привести не только стены, но также лепнину, украшения и прочие элементы декора.

– В течение трех лет в этой части района ведется комплексное благоустройство, формируется большая пешеходная прогулочная зона, включающая променад вдоль основного проспекта правобережья, площадь перед ДК им. 1 Мая, набережную Енисея и Майпарк. Приведение в порядок фасадов домов, расположенных в этой части района, должно завершить картину комплексного преображения, – сообщили в мэрии.

Чиновники пообещали, что дома перекрасят так, чтобы они соответствовали общему виду города. В мэрии добавили, что в этом сезоне проконтролируют капремонт 105 многоквартирных домов, причем в 43 из них работы уже завершены.