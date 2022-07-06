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Общество6 июля 2022 11:15

Автомобилисты Красноярского края 654 тысячи раз нарушили ПДД

За плохое содержание дорог чиновников оштрафовали больше тысячи раз
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Автомобилисты Красноярского края 654 тысячи раз нарушили ПДД

Автомобилисты Красноярского края 654 тысячи раз нарушили ПДД

Фото: Мария ЛЕНЦ

На встрече с представителями региональных СМИ руководитель Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий озвучил показатели работы ГИБДД. Данные – за первые шесть месяцев текущего года. Так, было зафиксировано 654 тысячи нарушений в части дорожного движения с помощью системы автоматической фиксации административных правонарушений.

По итогу на нарушителей правил дорожного движения завели более 841 тысяч административных материалов, из них свыше 6 тысяч – на любителей пьяной езды. В суд направлено 11,9 тысяч дел об административных правонарушениях. Лишена водительских прав 1 тысяча злостных нарушителей.

Но не только автомобилистов контролируют дорожные полицейские. Выдано 402 предписания за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети, к административной ответственности привлеки должностных и юридических лиц 1 052 раза. Сумма штрафов составила 28,9 миллионов рублей.