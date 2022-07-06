Автомобилисты Красноярского края 654 тысячи раз нарушили ПДД Фото: Мария ЛЕНЦ

На встрече с представителями региональных СМИ руководитель Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий озвучил показатели работы ГИБДД. Данные – за первые шесть месяцев текущего года. Так, было зафиксировано 654 тысячи нарушений в части дорожного движения с помощью системы автоматической фиксации административных правонарушений.

По итогу на нарушителей правил дорожного движения завели более 841 тысяч административных материалов, из них свыше 6 тысяч – на любителей пьяной езды. В суд направлено 11,9 тысяч дел об административных правонарушениях. Лишена водительских прав 1 тысяча злостных нарушителей.

Но не только автомобилистов контролируют дорожные полицейские. Выдано 402 предписания за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети, к административной ответственности привлеки должностных и юридических лиц 1 052 раза. Сумма штрафов составила 28,9 миллионов рублей.