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Общество6 июля 2022 8:20

Красноярцев просят не уничтожать венерины башмачки

Сибирские орхидеи рвут запросто так, не задумываясь о последствиях
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярцев просят не уничтожать венерины башмачки. Фото Красноярского научного центра СО РАН

Красноярцев просят не уничтожать венерины башмачки. Фото Красноярского научного центра СО РАН

Ученые просят красноярцев не уничтожать занесенные в Красную книгу редкие лесные цветы - венерины башмачки и гнездоцветку клобучковую. Они растут в окрестностях города, их можно увидеть, полюбоваться на них, снять на фото во всех ракурсах. Но зачем рвать-то? Люди, которые делают это, как минимум варвары, а по большому счету уничтожители редких представителей сибирской флоры. За это, кстати, полагается штраф. Но к каждому цветку не приставишь инспектора. Поэтому приходится призывать к сознательности людской.

Это – эмоции. А теперь информация от специалистов. Результаты недавних исследователей популяции названных растений опубликованы в журнале «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии». Ученые Красноярского научного центра СО РАН обнаружили в сосновых лесах редкие орхидеи: три вида венериных башмачков и гнездоцветку клобучковую (где именно, не будем рассказывать). Но там, где они растут, в 2018 году возводились коттеджи, из-за этого их стали встречать в полтора раза реже, чем до того. Но там, где не ступает нога человека, популяция не изменилась.

Кстати, в 2020 году, когда из-за пандемии народ сидел по домам, цветы отдохнули от их внимания и активно размножались – их количество увеличилось в 6 раз. А потом снова сократилось в 3,5 раза. Делайте выводы.