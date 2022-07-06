Красноярцев просят не уничтожать венерины башмачки. Фото Красноярского научного центра СО РАН

Ученые просят красноярцев не уничтожать занесенные в Красную книгу редкие лесные цветы - венерины башмачки и гнездоцветку клобучковую. Они растут в окрестностях города, их можно увидеть, полюбоваться на них, снять на фото во всех ракурсах. Но зачем рвать-то? Люди, которые делают это, как минимум варвары, а по большому счету уничтожители редких представителей сибирской флоры. За это, кстати, полагается штраф. Но к каждому цветку не приставишь инспектора. Поэтому приходится призывать к сознательности людской.

Это – эмоции. А теперь информация от специалистов. Результаты недавних исследователей популяции названных растений опубликованы в журнале «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии». Ученые Красноярского научного центра СО РАН обнаружили в сосновых лесах редкие орхидеи: три вида венериных башмачков и гнездоцветку клобучковую (где именно, не будем рассказывать). Но там, где они растут, в 2018 году возводились коттеджи, из-за этого их стали встречать в полтора раза реже, чем до того. Но там, где не ступает нога человека, популяция не изменилась.

Кстати, в 2020 году, когда из-за пандемии народ сидел по домам, цветы отдохнули от их внимания и активно размножались – их количество увеличилось в 6 раз. А потом снова сократилось в 3,5 раза. Делайте выводы.